Lignes 65 et 94 : plus de 700 fonctionnaires épinglés

Une liste de personnels émargeant dans le budget de l’Etat a été publiée par le Contrôle Supérieur de l’Etat (Consupe). Ils sont plus de 700, ces fonctionnaires épinglés dans le cadre de l’audit de la gestion des ressources des chapitres budgétaires 65 et 94. Ces derniers sont invités à se présenter de toute urgence à la porte 127 du bâtiment A du ministère des Finances à l’effet de rencontrer la Mission spéciale de contrôle et de vérifications des services du Contrôle Supérieur de l’Etat, dépêchée auprès de ce département ministériel sur les instructions du président de la République.

« Ces missions ont pour objectifs d’une part d’auditer la gestion des ressources issues des chapitres 65 et 94, d’autre part, le financement des projets des promoteurs privés par le trésor public. Dans le cadre des travaux desdites missions spéciales, deux listes ont été publiées. L’une concerne les personnels émargeant dans le budget de l’Etat et l’autre est relative à divers projets des promoteurs privés financés par le trésor public », apprend-on.

Pour rappel, les chapitres 65 et 94 sont des lignes budgétaires qui supportent les dépenses imprévues de l’Etat. Ils servent respectivement à couvrir les charges non réparties de l’État en fonctionnement et à assurer la disponibilité des fonds de contrepartie et couvrir les autres charges non réparties de l’Etat en investissement. Pour que les chapitres 65 et 94 puissent intervenir, « il suffit seulement qu’il y ait des dépenses qui ne peuvent pas être affectées à un chapitre particulier », a expliqué le ministre des Finances Louis Paul Motaze.