Valsero lance une pétition pour réclamer la démission du ministre de la justice

Le 18 février dernier, le rappeur camerounais Valsero a lancé une pétition sur la plateforme « Change.org » pour réclamer la démission de Laurent Esso, ministre de la justice, cité dans le meurtre du journaliste Martinez Zogo.



« Monsieur Laurent Esso, ministre de la Justice, Vous êtes gravement soupçonné ! Ayez la décence de démissionner et de vous mettre à la disposition de la Justice. (…) L’opinion nationale et internationale apprend de sources journalistiques jusqu’ici non-contredites par quelconque source officielle; que c’est Monsieur Laurent ESSO, en personne, 81 ans, (…) qui, par téléphone, a demandé à Monsieur AMOUGOU BELINGA, assisté de ses comparses tortionnaires, personnels des services secrets, qui s’acharnaient cruellement sur le journaliste, de “FINIR LE TRAVAIL” », a écrit le chanteur.

En quatre jours, la pétition cumule 22 573 signatures, pas loin des 25 000 attendues.



Parce que le magistrat que vous êtes sait que l’indispensable contrepartie du principe de la présomption d’innocence, qui s’applique à vous comme à toute personne soupçonnée de crime, c’est l’exigence que le prévenu se soumette à la justice. Pour que son innocence ou sa culpabilité soit établie selon les lois et les seules lois ;

Nous, citoyennes et citoyens d’ici et d’ailleurs, vous demandons, cher Monsieur Laurent ESSO,

De démissionner de votre fonction de ministre de la Justice, Garde des sceaux, et de placer volontairement votre cause sous le marteau de la loi et des juges, pour que votre innocence ou votre culpabilité soit pleinement établie par les rigueurs et les seules rigueurs des enquêtes et de la procédure judiciaires.

Valsero