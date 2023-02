Transports : le gouvernement entérine la hausse des prix

C’est ce qui ressort d’un arrêté signé ce mercredi 15 février par le ministre du commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana.

C’est acté! Les tarifs du transport urbain par taxis, périurbain et interurbain par cars et autobus augmentent sur l’ensemble du territoire national. Ainsi, les prix du taxi sont de 300 F le jour et 350 F la nuit. Par contre, « la tarification appliquée aux élèves, étudiants et aux personnes à mobilité demeurent à 250 F le jour et 300 F la nuit », précise l’article 2 de l’arrêté signé ce jour par le ministre du commerce.



En ce qui concerne le transport interurbain, le gouvernement fixe le plafond des tarifs au kilomètre par catégorie d’âges. Les frais de transport pour les enfants de 0 à 7 ans sera désormais gratuit. Pour les enfants âgés de 8-10 ans et les personnes à mobilité réduite, le tarif est de 7 Fcfa au km, de 11 -21 ans (9F/km) et 14 F/km chez les adultes.

