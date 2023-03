Transports et logistique : Africa Global Logistics entre en scène

C’est le nouveau nom dévoilé ce 30 mars par Bolloré Africa Logistics, racheté il y a quelques mois par MSC.

Africa Global Logistics (AGL), c’est le nom sous lequel l’ex-Bolloré Africa Logistics rachetée il y a quelque temps par le suisse MSC opérera désormais. Cette nouvelle appellation a été rendue publique ce 30 mars 2023 via un communiqué.

La nouvelle marque a pour ambition, au sein du Groupe MSC, de poursuivre la transformation durable de l’Afrique et des marchés émergents. Elle souhaite accompagner le continent, en fournissant des solutions logistiques sur mesure, en améliorant la connectivité des territoires, et en contribuant à la mise en place d’un écosystème logistique vertueux pour l’ensemble de ses parties prenantes.

AGL dispose de plus de 250 agences logistiques et maritimes, 22 concessions portuaires et ferroviaires, 66 ports secs et 2 terminaux fluviaux. L’entreprise, grâce à ce réseau, conçoit et mets en œuvre des solutions adaptées aux besoins de ses clients tout au long de la chaine de valeur, et ce jusque dans les zones moins accessibles.