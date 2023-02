Transport urbain : le service Yango suspendu

Dans un communiqué signé le 6 février, mais qui vient d’être partager sur les réseaux sociaux, le ministre des Transports (Minstrans), Jean Ernest Massena Ngalle Bibehe, a pris la décision de suspendre les « activités de transport public de personnes opéré via la plateforme numérique Yango » et ce « jusqu’à leur mise en normes ».

Cette sanction gouvernementale intervient près de cinq mois après la mise en demeure adressée au DG-pays de la société de transport en vue de régulariser sa situation dans un délai de deux mois. Pour se mettre en règle, le ministre des Transports avait demandé à Yango de constituer un siège, une succursale, un bureau, une représentation ou une joint-venture au Cameroun.

Il avait également été demandé à l’entreprise de se faire immatriculer auprès du fisc, dans le registre de commerce et de crédit immobilier ; de faire une déclaration préalable contre récépissé à l’administration en charge des communications électroniques ; ouvrir un compte dans un établissement de crédit ou dans un bureau de chèques postaux ; indiquer le prix, les taxes et autres frais constituant la structure du prix du service rendu aux clients ; publier périodiquement les conditions générales de prestations de service aux clients, etc.

En réponse à cette sommation, le country Manager de Yango Cameroun, Didier Theze a déclaré ne posséder ni louer un seul taxi. « Au lieu de cela, nous nous associons à des sociétés de transport indépendantes locales pour aider les entreprises camerounaises à se développer. Yango leur permet de renouveler leur flotte pour assurer des trajets plus confortables et encore plus sûrs aux Camerounais », avait-il assuré.