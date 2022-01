Transfert d’argent : Emi Money à la reconquête de sa clientèle

L’opérateur Emi Money surfe sur l’application de la taxe de 0,2% pour glaner de nouveaux clients en proposant des transactions à moindre cout.

Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle taxe sur les transferts mobiles d’argent, Emi Money propose des tarifs au rabais. Un des pionniers dans le secteur par le passé, l’opérateur lance une opération séduction de ses clients d’antan.« La taxe ne grimpe pas ici ! … il n’y a pas match. 3 000 à 1 000 frs ; 30 000 à 500 frs ; 100 000 à 1400 frs ; 500 000 à 3500 frs ; 1000 000 à 4 000 frs. We remain the cheapest (nous restons les moins chers du marché) », annonce Emi Money.

L’application de la double imposition de 0,2% à l’envoi et au moment du retrait sur les transferts mobiles d’argent va certainement rebooster les activités de cet opérateur. A ses côtés, Express Union va plus loin et propose des services gratuits. « Notre campagne de gratuité vous offre 0 frais pour vos opérations de transfert pour la tranche de 1 à 25 000 FCFA via Express Union Mobile Money ! C’est gratuit, c’est Express Union Mobile Money ! », écrit l’opérateur, autrefois leader dans le secteur.

Selon la loi de finances 2022, le taux d’imposition ainsi prélevé sera reversé au trésor public. Les entreprises prestataire le feront au plus tard le 15 du mois suivant. Ainsi, l’État espère collecter près de 25 milliards de Fcfa dans ce secteur. L’entrée en vigueur de cette loi suscite la grogne des camerounais. Sur les réseaux sociaux, le hashtag #EndMobileMoneyTax est de plus en plus partagé.