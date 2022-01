CAN 2021 : voici combien l’État a investi

La préparation de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) aura nécessité la mobilisation de près de 1000 milliards de Fcfa par les autorités camerounaises.

La coupe d’Afrique des nations en terre camerounaise se joue du 9 janvier au 6 février 2022. Pour préparation de la compétition, l’Etat a investi près de 1000 milliards de FCFA. Cette somme a servi entre autres à la construction d’infrastructures sportives, l’aménagement du territoire. Cependant, l’organisation de la CAN au Cameroun a souffert consécutivement d’une annulation et d’un glissement de calendrier.

En effet, le pays de Paul Biya a été désigné pays hôte de la CAN 2019. Sauf qu’en janvier de cette année-là, la CAF estime que la nation des Lions Indomptables n’est pas prête à accueillir la grand-messe du football. La compétition est alors attribuée à l’Egypte. La tenue de la CAN est alors fixée à juin-juillet 2021. Mais pour des raisons liées à la pandémie du coronavirus, la compétition est renvoyée en début d’année 2022.

Infrastructures sportives

La 33e édition de la Can au Cameroun a nécessité la construction ainsi que la rénovation des stades. En effet, la construction du stade d’Olembé à Yaoundé engagée depuis 2016 a couté plus de 200 milliards de Fcfa. Un financement estimé à 163 milliards dès l’entame du chantier de construction. Sauf qu’en février 2021, le pays a contracté une dette de 55 milliards de plus pour achever les travaux du complexe d’Olembe.

A Douala, le cout d’investissement du complexe sportif de Japoma (50 000 places) est estimé à 200 milliards de FCFA. Réalisé par le consortium américano-turc AFFLC-Aecom-Yenigun Construction Industry, le nouveau stade de la capitale économique a déjà accueilli des matches. À Garoua, le stade Roumdé-Adjia, été rénové en vue de la CAN par le groupe portugais Mota-Engil. La capacité a été portée de 22 000 à 30 000 places.

Hébergement

Pour répondre aux exigences de la CAF, le pays de Samuel Eto’o a retenu une trentaine d’hôtels devant accueillir les délégations qui y séjourneront. Dans le Nord, le nouvel hôtel de 4 étoiles, Le Ribadou a été construit dans la ville de Garoua. Dans la même ville, l’hôtel La Bénoué s’est refait un lifting. Deux autres hôtels privés de Garoua ont bénéficié de l’accompagnement de l’Etat à hauteur de 400 millions de FCFA chacun. L’offre dans le secteur de l’hébergement s’est considérablement élargie avec la participation de promoteurs privés. Ces dernières semaines, on a assisté à l’inauguration de certains hôtels.

Dans un contexte marqué par la pandémie du Coronavirus, les autorités camerounaises ont mis un point d’honneur sur la prise en charge sanitaire. Le plateau technique des principales structures hospitalières a été renforcé. Dans ce sens, un Centre hospitalier régional a été inauguré en décembre 2021 dans la ville de Bafoussam. A côté de cela, 2 000 soignants seront mobilisés durant la tenue de la CAN. En plus, 2 millions de doses de vaccins anti-Covid 19 et 2,5 millions de tests PCR et TDR sont disponibles pour la CAN qui se tient du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun.