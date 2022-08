Télécoms : Orange Cameroun décaisse 5 millions pour 3 start-ups

Ce financement rentre dans le cadre du programme Orange Fab, dont la première saison a été lancée il y a quelques jours.

Orange Cameroun a lancé la première saison de son programme d’accélération de start-up dénommé « Orange Fab ». L’objectif pour la compagnie de télécommunications est de « faire émerger des entreprises innovantes et promouvoir l’entrepreneuriat local ». Ce lancement fait suite à un appel à candidatures initié entre octobre et novembre 2021 pour les start-ups exerçant dans les domaines tels que la santé, l’agriculture et le transport. Au total, ce sont 51 start-up qui ont postulé.

Après une première phase de présélection, 06 d’entre elles sont passées devant un jury composé d’experts d’Orange Cameroun fin mai 2022 dans les locaux d’Orange Digital Center pour convaincre sur la portée de leur produit. Ainsi donc, les trois meilleures ont été retenues. Celles-ci bénéficient actuellement et gratuitement de 6 mois d’accélération incluant : un financement des activités opérationnelles à hauteur de 5 millions de FCFA ; un audit business suivi de coachings personnalisés et mentorings ; la possibilité de partenariats avec Orange Cameroun ; les mises en relation avec des partenaires et investisseurs potentiels ; la communication sur leurs activités opérationnelles.

Pour cette première saison du programme « Orange Fab », la première start-up sélectionnée se nomme « OuiCare ». Il s’agit d’un carnet de santé digital et un système d’archivage des données des patients. « Il permet aux individus d’avoir à tout moment accès à leurs informations médicales et aux médecins d’avoir une lecture linéaire de l’état de santé de leurs patients ainsi que de leurs antécédents médicaux pour une prise en charge rapide du patient », explique Orange Cameroun. La suivante se nomme « Mapane » et exerce dans le domaine des transports. C’est une application pour la gestion anticipée du flux routier. Elle permet entre autres de renseigner les usagers sur l’état du Trafic routier ; d’alerter sur les zones d’insalubrité et de fournir la localisation des personnes voulant partager leur position. La dernière start-up retenue, c’est « ClinicAgro ». Exerçant dans le domaine de l’agriculture, il s’agit d’un kit connecté pour l’analyse des sols et l’orientation des choix des cultures ainsi qu’un mini laboratoire mobile et digital d’analyse des plantes et des sols.

Un programme 100 % gratuit

Pour rappel, Orange Fab est un réseau qui accélère les start-up et l’innovation au sein du Groupe Orange. Il s’agit d’un programme conçu pour accompagner les start-ups dans l’accélération de leur croissance. Ce programme 100 % gratuit a pour objectif, selon Orange, de permettre aux start-up sélectionnées d’optimiser leur produit ou service, et ainsi de développer leur chiffre d’affaires et leur visibilité sur le marché camerounais tout en participant à la structuration de leur plan de développement.

