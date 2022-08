Boissons énergisantes : alerte sur des « poisons »

Pour le Dr Albert ze, les entreprises brassicoles en charge du marketing du « Reaktor Dark power » dans l’espace public participent à la « promotion de la mort ». L’économiste de la santé s’est prononcé sur le sujet des boissons énergisantes dans une tribune publiée hier mardi sur sa page Facebook.

« Il y a quelques semaines je présentais ici le caractère nocif des boissons énergisantes; à ma grande surprise, il y a des nouveautés et avec une publicité plus forte et plus imposante que celle que doit être l’amélioration de la santé des populations sur tout face à ces poisons.

On peut trouver sur des affiches la mention « SANS LIMITE » encourageant ainsi le consommateur à se livrer à toute sorte de surconsommation avec pour fond de MENSONGE que sa santé n’est pas en danger.

Ne dit on pas que tout excès nuit? Imaginons donc ensemble l’excès d’une boisson nocive…

En tout cas chacun choisit son mode de mort… Dans mon entourage je m’assure que personne ne choisisse ce mode ci qui pourra nous faire vendre tout pour essayer de le sauver. »

