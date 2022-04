Surveillance douanière : SGS inaugure son 4e scanner à contenneurs

Le groupe SGS Cameroun procède ce lundi 11 avril 2022 à l’inauguration du 4e scanner à conteneurs dédié à l’export en présence des autorités camerounaises.

D’un coût de 450 millions de FCFA, ce 4e scanner à l’Export est fourni, installé et opéré par la SGS. Il résulte d’un partenariat scellé entre l’entreprise et l’Etat du Cameroun. Il vise la sécurisation et l’inspection non intrusive des marchandises exportées et importées du Cameroun. Et ce, en appui aux opérations douanières.

SGS Scanning Cameroun créée en 2016, opère le scanning des conteneurs au débarquement et avant embarquement des marchandises dans les ports et aéroports, ainsi qu’en hinterland grâce à sa solution de scanners mobiles.

Depuis le démarrage des opérations en 2016, au total ce sont 833 545 conteneurs qui ont été scannés (666 918 à l’import et 290 807 à l’export). Et près de 368 douaniers ont été formés à l’analyse des images.

