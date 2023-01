Sud- Cameroun : incendie au centre touristique de Nkolandom

Le ministre Jacques Fame Ndongo voit deux dépendances de son site partir en fumée à peine arrivé.

Selon les informations rapportées par Actu Cameroun, le drame se produit ce matin 09 janvier 2023. D’après les sources médiatiques, le feu s’est déclenché au moment où les pieds du ministre Jacques Fame Ndongo ont foulé le sol du site.

Selon les sources, les vidéos de cet incendie ont fait la toile. Le feu aurait consumé deux dépendances et causer des dégâts matériels importants. Mais, aucune perte en vie humaine n’est enregistrée.

D’après les sources, l’origine du feu reste pour l’instant inconnue. En effet, le centre touristique Nkolandom, est situé à 18km d’Ebolowa. Il a pour propriétaire le ministre d’Etat, ministre de l’Enseignement supérieur et chef dudit village Jacques Fame Ndongo. Nkolandom signifie, Mont de l’élégance. Son accueil est remarquable par la statue d’Adeline, la verseuse d’eau et de nombreux rochets et grottes. Il est l’un des sites le plus visité dans la région du Sud