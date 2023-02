Sérail : Grégoire Owona tance les assassins de Martinez Zogo

Le ministre camerounais du travail a envoyé une petite pique aux personnes impliquées dans le kidnapping et l’assassinat du journaliste Martinez Zogo.

C’est sur son compte officiel Twitter que le ministre camerounais du Travail a tenu à envoyer un message aux personnes impliquées dans le kidnapping et l’assassinat du journaliste Martinez Zogo. « La République est tenue et gérée. Si les assassins ont confondu vitesse et précipitation, le garant de l’Etat du Cameroun lui, sait ce qu’il fait et où il va. RIP Martinez Zogo », a écrit Grégoire Owona. Par ailleurs secrétaire général adjoint du Comité central du parti au pouvoir, le RDPC, Grégoire Owona a accompagné sa publication du communiqué signé par le secrétaire général de la présidence de la République.

Dans ce document, Ferdinand Ngoh Ngoh annonce « l’arrestation de plusieurs personnes dont l’implication dans ce crime odieux est fortement suspectée » à la suite des investigations menées conjointement par la gendarmerie et la police camerounaise. Le ministre d’Etat fait également savoir que d’autre suspects « restent recherchés ».

Rappelons que le journaliste Martinez Zogo avait été kidnappé dans la nuit du mardi 17 janvier 2023. Le corps sans vie du désormais ancien chef de chaîne de Amplitude FM a été retrouvé cinq jours plus tard à Ebogo 3, vers la banlieue de Soa.