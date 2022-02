Septentrion : Eneo annonce le retour des délestages

Une note d’information publiée le 11 févier dernier, par Eneo Cameroon prévient les populations de régions du Septentrion du retour de délestages après la tenue de la Coupe d’Afrique des Nations.

L’accalmie des coupures d’électricité dans le septentrion aura été de courte durée. Au lendemain de la CAN, le concessionnaire va reconsidérer l’offre en énergie électrique dans les régions de l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême-Nord. « Après la CAN, la problématique du déficit hydrologique du barrage de Lagdo est d’autant plus accentuée et la fragilité du système demeure. Aussi une programmation ciblée des délestages dans les 3 régions du septentrion est nécessaire afin de permettre la satisfaction optimale des besoins tant des ménages que des industriels », informe Eneo.

Pour permettre cette amélioration de la qualité de service dans le septentrion, l’électricien a mis en service une centrale de 10 mégawatts dans cette partie du pays. A la fin de la compétition footballistique, le ministre de l’eau et de l’énergie a par ailleurs invité Eneo Cameroon à distribuer l’énergie électrique un jour sur deux dans ces régions.

Pour limiter au plus vite le rationnement de l’énergie dans le septentrion « Eneo déploie actuellement deux centrales Solaire à Guider et à Maroua ainsi que trois centrales thermiques à Guider, Maroua et Kousseri, d’une capacité totale de 55 MW », annonce l’entreprise.