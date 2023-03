Route Mbama-Messamena : livraison annoncée cette année

Selon le ministère des Travaux publics (Mintp), l’entreprise Edok Eter, qui réalise les travaux de réhabilitation de la route Mbama-Messanena (48km) a entamé le bitumage des voiries d’Abong-Mbang et Messamena. D’après le maître d’ouvrage, il s’agit du bitumage des derniers kilomètres de cette section routière située dans la région de l’Est.

La fin des travaux est annoncée courant 2023. Le projet prévoit outre la construction d’une route 48 km, l’aménagement de 6,152 km de voirie à Abong Mbang et 05 km de voirie à Messamena. Rendu au mois de juin 2022, le tronçon routier affichait un taux d’avancement de 103,03 % par rapport au marché de base et 80,41% par rapport à l’accostage, pour une consommation des délais de 96,63%. Un dépassement justifié par l’ajout d’autres prestations, notamment celles liées à l’exécution des travaux de voiries.

Le projet routier a pour objectifs de désenclaver les bassins de production, faciliter le déplacement des personnes et des biens et faciliter l’accès aux soins de santé le long de la zone d’influence du projet. Les prestations prévues sont : l’installation de chantier ; l’exécution des travaux préparatoires ; l’exécution des travaux de terrassements ; l’exécution des corps de chaussée ; la construction des ouvrages d’assainissement ; le curage des fossés en terre et exutoire ; démolition des ouvrages ; la construction des ouvrages de têtes ; la réalisation des équipements et les travaux de signalisation. Le projet prévoit en outre la prise en compte des mesures environnementales.