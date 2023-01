Route Edéa-Kribi : 1,8 milliard de F pour les travaux d’entretien

Les travaux d’entretien en urgence de la section de route Edéa- Kribi (Nationale N°7) se sont achevés avant la fin du délai contractuel fixé au 10 janvier 2023.

Ça roule désormais de façon fluide sur la route Edéa-Kribi, longue de 105 km. En onze mois de travaux d’entretien, cette section routière affiche une nouvelle allure. « Débutés le 10 janvier 2022 pour une durée contractuelle d’un an, les travaux d’entretien de la route Edéa-Kribi, sont rendus à un taux d’exécution de 100%, contre une consommation des délais de 92,12%. », confirme le ministère des travaux publics (Mintp).

Selon ledit département ministériel, l’entretien de la route Edéa-Kribi a été réalisé par la Razel pour un coût global de 1,8 milliards de francs CFA, sur fonds propres du Mintp. Les travaux effectués par l’entreprise française étaient focalisés sur le débroussaillement et le nettoyage des abords ; le curage des fossés ; la création des fossés et divergents en terre à la niveleuse ; l’excavation pour purges; la scarification de la chaussée existante ; la réparation des nids de poule enrobés ; le colmatage des fissures ; la mise en œuvre de la couche de base en grave concassé 0/31,5; la réalisation de la couche d’imperméabilisation en enduit bicouche et la pose de l’enrobé bitumineux.

En plus, des travaux en rapport avec la signalisation et la sécurité des usagers, ont été réalisés. Il s’agit notamment des panneaux de signalisation métallique de type A; des panneaux de signalisation métallique de type AB; des ralentisseurs de vitesse et de tous les autres éléments de signalisation. Selon le Mintp, la réception des travaux se fera avant le 10 janvier prochain.