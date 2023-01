Électricité : hausse des tarifs pour les entreprises

De nouveaux tarifs hors taxes de l’électricité seront imposés dès le 1er janvier 2023 aux clients Moyenne tension et ceux dits « Grands comptes » et non aux clients domestiques branchés en basse tension.

Les factures d’électricité seront salées pour les entreprises à partir de 2023. En effet, le 12 décembre 2022, le directeur général de l’Agence de régulation du secteur de l’électricité (Arsel) a signé une « décision fixant les tarifs d’électricité pour les clients de la moyenne tension et les seuils minima de négociation des tarifs pour les clients dits grands comptes », entre 2023 et 2025.

Pour les clients de la tranche 0-0,05 MW par exemple, et dont le nombre d’heures de consommation varie de 0 à 200 heures, le tarif de l’électricité est fixé à 95 F le kWh entre 23 heures et 18 heures et 125 F entre 18 heures et 23 heures.

De l’avis de certains experts, cette hausse des prix de l’électricité qui touche exclusivement les entreprises aura des incidences non négligeables. En effet, la production pourrait soudainement devenir non rentable, surtout pour les entreprises à forte consommation d’énergie. Par ailleurs, les entreprises pourraient répercuter cette augmentation de tarifs sur le prix du produit final destiné à la consommation des ménages.