Région du Nord : le maire de Lagdo destitué

Une majorité écrasante du corps délibérant a voté pour la destitution du maire de Lagdo au cours d’un conseil municipal extraordinaire tenu le 4 mars dernier à la salle des actes de la commune.

Luc Kaga n’est plus le maire de Lagdo, dans le département de la Benoué (région du Nord). Au cours d’une séance présidée par le préfet du département, Oumarou Haman Wabi, 29 personnes du corps délibérant ont voté pour sa destitution contre 2 en sa faveur.

Ces derniers reprochaient au maire destitué, plusieurs malversations financières. Il s’agit de la distraction des recettes propres de la commune, le refus de rendre compte de l’avancement des chantiers de la commune, le non versement en totalité d’une somme de 11 millions de FCFA versée par Eneo à la commune, la distraction des sommes perçues lors d’une vente aux enchères de dix têtes bœufs, le faible taux d’exécution du budget. Ainsi que le rythme accéléré de l’enrichissement du maire qui après un an d’exercice, a pu construire 6 villas et s’acheter deux véhicules personnels.

A la fin du vote, une délibération de destitution a été établie et signée par tous les conseillers votants et envoyée au ministre de la décentralisation et du développement local pour application de la loi par la sortie d’un arrêté de destitution. Après 60 jours, le préfet reviendra procéder à l’élection d’un nouveau maire dans la commune de Lagdo.