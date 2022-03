 Cybercriminalité : l’économie perd 12,2 milliards  en 2021  

Chiffre révélé dans un rapport que vient de publier l’Agence nationale des TIC (Antic) qui évalue les pertes financières due à la cybercriminalité au Cameroun en 2021.

La cybercriminalité fragilise l’économie camerounaise. Pour l’année 2021, 12,2 milliards de FCFA de pertes ont été enregistrées par l’Antic. En effet, les intrusions dans les systèmes informatiques des administrations publiques et privées sont évaluées à 2,5 milliards de FCFA. Ces escroqueries par voies informatiques s’opèrent à travers le scamming (email dont l’objectif est d’abuser de la confiance du destinataire pour obtenir de l’argent) et phishing (technique utilisée par des fraudeurs pour obtenir des renseignements personnels dans le but de perpétrer une usurpation d’identité). Les pertes financières de ces deux techniques se chiffrent à 6 milliards de FCFA.

Quant aux pertes financières dues au skimming, elles sont estimées à 3,7 milliards de FCFA. Le skimming est une technique qui consiste à pirater les cartes bancaires, à l’aide d’un lecteur spécifique, notamment depuis un commerce de proximité ou un distributeur de billets. Les données dupliquées sont ensuite souvent utilisées pour des achats qui sur le compte bancaire du titulaire de la carte.

En 2019, près de 6 milliards de FCFA pertes relatives aux fraudes bancaires ont été recensées par l’Antic. Selon les informations relayées par Investir au Cameroun, les cybercriminels avaient davantage utilisé le Fovi (faux ordres de virement). Cela se passait, entre autres, par une demande de virement non planifiée, au caractère urgent et confidentiel ; un changement de coordonnées téléphoniques ou mails ; un contact direct d’un escroc se faisant passer pour un membre de la société, etc.