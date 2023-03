Prépa CAN U17 : les lionceaux en route pour Dakar

Les Lions Indomptables U17 affronteront l’équipe du Sénégal les 4 et 7 mars 2023. En prélude à cette double confrontation, la sélection nationale camerounaise s’est envolée ce vendredi pour Dakar.



Ces deux matchs rentrent dans le cadre de la préparation de la CAN U17 TotalEnergies – Algérie 2023, prévue du 29 avril au 19 mai 2023. Pour cette expédition, 21 Lions cadets ont sélectionnés. La liste des joueurs retenus ima été dévoilée il y a quelques heures.



Pour rappel, le 15 janvier dernier grâce à une victoire sur le Congo (2-0), les Lions U17 se sont qualifiés pour la prochaine CAN de leur catégorie et ont remporté le tournoi de l’Union des fédérations de football d’Afrique centrale. Logé dans le groupe C, le Cameroun fera face au Burkina-Faso, au Mali et à l’Afrique du Sud en phase de poules de la competition.