Pont sur le fleuve Logone : le taux de réalisation atteint les 40%  

L’infrastructure d’un coût de 74 milliards de F CFA, située entre Yagoua au Cameroun et Bongor au Tchad est à l’étape de la pose des poutres.

Cofinancé par la Banque Africaine de Développement (BAD), l’Union Européenne, l’Etat du Cameroun et son voisin le Tchad, le pont sur le fleuve Logone a atteint les 40% de taux d’exécution. Les travaux de construction de l’infrastructure qui va relier Yagoua au Cameroun et Bongor au Tchad s’intensifient. Selon le ministère camerounais des Travaux publics, la pose des poudres a démarré ce mardi. Cet ouvrage d’art d’environ 700 mètres linéaires va notamment permettre de relier les deux pays, et de renforcer les échanges.

Un projet de 74 milliards de F CFA

Depuis 2020, le Cameroun et ses voisins (Nigeria et Tchad) sont engagés dans une opération de renforcement de leur connectivité routière. Alors que côté Ouest, le Pont sur la Cross River permet déjà de relier le Nigeria par route, côté Nord, les travaux de construction du pont sur le fleuve Logone sont en cours. Prévus pour être livrés en 2023, ce projet intègre plusieurs composantes. Outre la construction d’un pont à travées indépendantes à poutres préfabriquées précontraintes par post-tension (VIPP) d’environ 620 ml sur le fleuve, plusieurs aménagements connexes sont prévus à la fois du côté du Cameroun et du Côté du Tchad.

A titre d’exemple, le projet prévoit la construction d’un second pont. Il s’agit du pont sur le Mayo Bonéyé d’une longueur d’environ 19 m. Le projet intègre également la construction de deux voies de raccordement au Pont sur le Logone. Dont une de 6,68 km côté Yagoua, et une seconde de 7,5 km côté Bongor. D’autres projets seront aussi pris en charge dans l’enveloppe de 74 milliards de budget allouée. Il s’agit notamment de L=l’aménagement et l’équipement du poste frontalier à Bongor (Tchad) et des bâtiments annexes ; et l’aménagement d’un parking de stationnement des gros porteurs dans la zone du pont côté Tchad.

Le projet ne s’arrête pas aux travaux routiers. Les entreprises retenues doivent également réaliser des infrastructures socio-économiques et des études de maturation de certains projets dans chaque pays. Au Cameroun, il s’agira de réaliser les études en vue de la construction de la route Garoua-Dourbeye-Bourrha-Mokolo-Kouyape-Kourgui, dans les régions du Nord et de l’Extrême Nord, d’une longueur 276 km. Et l’étude de planification urbaine de la ville de Yagoua.