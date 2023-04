Pont entre Yagoua et Bongor: le taux de réalisation affiche 43,75%

C’est l’évaluation faite le 5 avril sur le chantier par Emmanuel Nganou Djoumessi, ministre des Travaux Publics (Mintp) en visite de travail dans la région de l’Extrême-Nord.

La construction du pont sur le fleuve Logone entre Yagoua (Cameroun) et Bongor (Tchad) affiche à ce jour un taux de réalisation physique de 43,75%. Long de 620 mètres linéaires, et de voies d’accès de 14,2 km repartis en 7,4 km côté Tchad et 6,8 km côté Cameroun, ce pont a pour but de faciliter les échanges entre les deux pays.

Les travaux de construction ont été lancés en 2020 pour un montant global de 37 milliards de FCFA. Le Cameroun et le Tchad ont investi respectivement 13,61 milliards de FCFA et 12,5 milliards de F. Le reste du financement du projet a été soutenu par la Banque africaine de développement (BAD) et de l’Union Européenne (UE) via un blending.