Plus de 11 000 litres de carburant frelaté saisis dans 3 régions

C’est la quantité de produits saisis par la Brigade nationale de lutte contre la fraude des produits Pétroliers à la suite d’une opération menée dans l’Adamaoua, l’Est et le Centre.

Les brigadiers du ministère de l’eau et de l’énergie sont sans pitié face à la fraude des produits pétroliers. Entre le 6 au 9 mars dernier, 11 100 litres de carburant frelaté ont été saisis dans les régions de l’Adamaoua, de l’Est et du Centre. Il s’agit 10 850 litres de super et 250 litres de gasoil .

Ainsi, les éléments de l’unité spéciale du Minee se sont premièrement rendus à Meidougou non loin de la ville de Garoua boulai afin de fouiller systématiquement tous les camions à 12 roues en provenance de Meiganga et de Ngaoundéré. « tous les camions sur cet axe sont passés au scanner. Il s’agissait de vérifier s’ils transportaient du carburant issu de la contrebande. La suite de l’opération pour ce qui est de la journée de mardi, a consisté à surveiller les Stations services de la ville de Garoua boulai où d’après certains renseignements, les pratiques de fraude sont légions, notamment la vente des produits pétroliers dans des cubitainers et des fûts aux fins d’exportation vers la RCA », informe le Minee.

La caravane s’ébranle direction Meiganga où deux magasins de stockage de produits pétroliers contenus dans des fûts sont découverts grâce à l’ingéniosité des inspecteurs assermentés. La nuit va se passer à la besogne, et très rapidement les fûts sont chargés dans le Camion affrété à cet effet. À 4h00, le chargement terminé, le cap est mis sur Yaoundé. Arrêt obligatoire à la Station service Confex oil de Nkolafamba où un individu est pris pompe en main entrain de servir du gasoil dans un fût. La vente des produits pétroliers dans des bidons ou tout autre contenant étant strictement interdite, le produit ainsi servi a été saisi et les scellés apposés sans état d’âme.