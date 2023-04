Phase I CSU : voici le panier de soins curatifs disponible

La phase I de la Couverture santé universelle (CSU) a été lancée ce 12 avril à Mandjou (région de l’Est) par le ministre de la santé publique (Minsanté).

On connait désormais les soins pris en charge dans la phase I de la CSU. Le panier de soins curatifs disponible comprend : les consultations gratuites quel que soit la pathologie chez les enfants de 0-5 ans (dans les 10 régions) la prise en charge gratuite du paludisme simple et grave chez les enfants de 0-5 ans (10 régions) ; la prise en charge des femmes enceintes ayant souscrit à un chèque santé de 6000 Fcfa et leur nouveau-né jusqu’à 42 jours de vie (dans les régions de l’Extrême-Nord, Nord, Adamaoua, Est, Sud).

Il est également question de prendre en charge les personnes atteintes du VIH-SIDA, de la tuberculose et des patients souffrant d’insuffisances rénales. « La prise en charge des insuffisances rénales grâce à la CSU, pour un patient qui fait 2 séances de dialyse par semaine, passe de 480 000 FCFA par an à 15 000 Fcfa », annonce le Dr Anicet Désiré Mintop, coordonnateur de la CSU.

« Ce projet n’aura de sens que si les populations principales bénéficiaires sont mobilisées et engagées dans la réussite. Ceci est donc le moment de nous inviter à prêcher aussi bien l’engagement, mais aussi la mobilisation de toutes les cibles. », a déclaré Manaouda Malachie, ministre de la santé dans son discours de circonstance.

Selon le membre du gouvernement, plus de 7000 personnes ont été enrôlées dans la région de l’Est à ce jour dans la plateforme dédiée au projet. « La CSU a donc pour objectif principal d’augmenter l’accès et l’utilisation des services couverts par la phase 1 à travers la levée des barrières financières et l’amélioration de la qualité des soins au Cameroun », souligne le Dr Anicet Désiré Mintop.