Nord-Ouest : l’armée rénove des salles de classe à Nwa

Des éléments de maintien de l’ordre on rafraichi un bloc de quatre salles à l’école publique de cette commune.

L’école publique de Nwa, une commune du département du Donga-Mantung, région du Nord-Ouest, vient de bénéficier d’un bloc rénové de quatre salles de classe. Le chantier de rénovation a été mené par des éléments de la 5ème région militaire interarmées. Lesdites salles ont été inaugurées samedi dernier.

D’après les responsables de l’école, cet établissement peu fréquenté a vu ses effectifs augmenter dès la fin 2016 avec le déclenchement de la crise anglophone. Les enfants sont venus des villages voisins pour poursuivre les cours, a fait savoir Mbucksek Comfort, la directrice de l’école citée par The Observer, un média local.

Selon une analyse récente de l’agence humanitaire des Nations Unies, (UNOCHA), plus de 700 000 enfants sont touchés par les fermetures d’écoles dues à la violence dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du pays. De multiples attaques meurtrières dans les écoles, enlèvements et meurtres ont installé un climat de peur obligeant les enseignants et élèves à ne pas poursuivre les cours normalement.