MRC : une campagne de déstabilisation du parti décriée à l’Ouest

La fédération régionale du MRC de l’Ouest dénonce une « campagne » de déstabilisation du parti dans cette région par « des infiltrés démasqués » avec la complicité du gouvernement.

Pour le secrétaire régional Me André Marie Tassa, cette tentative de déstabilisation » se tient avec le soutien actif et visible du sous-préfet de l’arrondissement de Bafoussam 1er qui leur a délivré une « autorisation spéciale », acte qui n’existe pas dans la nomenclature administrative camerounaise ».

Et ce dernier de rajouter : « Suite aux nombreuses manœuvres de tripatouillages et de falsification des cartes de membre du parti et des fausses déclarations sur leur ancienneté dans le parti, les listes de candidature de ces individus ont été rejetées par la commission électorale du MRC les écartant du processus de renouvellement des bureaux des organes de base tenu dans 33 communes et 07 départements et achevé le 31 juillet dernier. ».

De sources concordantes, des dissidents de la fédération MRC de Bafoussam envisagent créer leur propre formation politique. « Déplorant cette dérive antidémocratique, nous invitons les militants et sympathisants du MRC au calme et à la retenue », souligne André Marie Tassa.