Martin Camus Mimb : « 3 milliards d’indemnisation des entraîneurs en 10 ans »

Le TAS a rejetté le recours introduit par la Fécafoot et confirme la première décision de la FIFA. L’instance faîtière doit donc verser plus d’un milliard de FCFA à l’ancien entraîneur des Lions Indomptables Antonio Conceicao. Dans une tribune publiée ce vendredi, le commentateur sportif Martin Camis Mimb dressé une liste des entraîneurs qui quittent la sélection nationale avec un chèque consistant.

Le Cameroun paie cher, depuis presque 10 ans, ses multiples divorces avec ses différents entraîneurs à la tête des Lions Indomptables. Antonio Conceicao s’est ajouté à la liste des « épouses » qui quittent le foyer avec un chèque consistant. Le TAS a en effet confirmé que la Fecafoot devra lui reverser plus d’un milliard de FCFA comme prime de bonne séparation. Pour ceux qui viennent de prendre le train du football en marche, il faut noter que c’est devenu une habitude et parfois même, on a l’impression que les sélectionneurs successifs parfois exaspérés par l’environnement appellent de leurs vœux l’option d’un licenciement précipité qui n’échappe presque jamais à la guillotine de la FIFA et de ses instances.

Quelque temps avant le portugais, c’est le Belge Hugo Broos qui est passé à la caisse le l’indemnisation. La Fifa, avait condamné la Fecafoot à lui payer 1,5 millions d’euros, quasiment l’équivalent de ce qui doit être reversé à Conceicao. Et toujours pour licenciement abusif. Entre les deux techniciens, c’est le duo des hollandais Seedorf et Kluivert, qui avait saisi la FIFA, pour réclamer une indemnisation à hauteur de cinq milliards de FCFA. Ils s’en sont sortis, selon les informations publiques connues, avec plus de 200 millions de FCFA . Après la Coupe du monde catastrophique de 2014, l’allemand Volker Finke avait été viré de la même façon, avant l’échéance de son contrat. Lui, n’était pas allé à la Fifa. Il a choisi de négocier avec ses conseils, et l’État du Cameroun lui a reverser la somme non négligeable de 325 millions de FCFA. Même procédé pour Javier Clémente, qui avait demandé 500 millions de FCFA d’indemnités et les négociations consensuelles auraient abouti à un bon pactole. Même Wilfried Schäffer qu’on avait présenté à sa signature comme entraîneur payé par Puma et la coopération allemande, s’en est tiré avec plus de 150 millions de FCFA à son limogeage. Le business des indemnités est donc très florissant. Je ne parlerais même pas ici des indemnités de licenciement de Denis Lavagne restées un mystère comme son contrat et sa nomination, ou des entraîneurs locaux, recrutés et licenciés sans préavis, mais qui savent se terrer dans le silence de leurs ambitions masquées ou de leurs statuts de fonctionnaires. Seul Paul Leguen s’en est tiré sans bisbilles. Et ce n’est pas un hasard. Son arrivée par la filière François Fillon, était pilotée par d’autres sphères.

Quel est ce mari qui sait se ruiner pour les divorces ? On comprends les yeux doux des épouses entraîneurs, qui savent parfois que le divorce est plus rentable que le mariage dans lequel, elles n’ont parfois pour certaines laissées aucune trace de fécondité. Je répète donc ici une fois de plus, l’autre nom du succès est la STABILITÉ. C’est aussi cela qu’on appelle en langage commun la FIDÉLITÉ.

Martin Camus Mimb