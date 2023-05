Suspension de Touristique Express : Guibaï Gatama invite le Minstransports à reconsidérer sa décision

Le ministre des Transports, Jean Ernest Massena Ngalle Bibehe a annoncé hier jeudi, la suspension à titre conservatoire de Touristique Express pour une période d’un mois éventuellement renouvelable. La décision a été prise en réponse à un accident de la route tragique survenu le 9 mai dernier près de Garoua-Boulaï.



Au lendemain de la suspension de cet acteur majeur dans le secteur du transport routier du Cameroun, des voix s’élève pour inviter Massena Ngaleu Bibehe à reconsidérer sa décision. « Nous interpellons le ministre des Transports sur la situation chaotique que cette suspension entraînera inévitablement dans les déplacements des populations du Nord vers le Sud et du Sud vers le Nord et l’invitons à trouver des solutions idoines pour la mobilité et la protection des populations; Camair-Co étant hors de prix et Camrail ne pouvant se permettre un second Eseka », a écrit Guibaï Gatama sur ses pages sociales.



Pour l’initiateur du mouvement 10 millions de Nordistes, « Cette interpellation est d’autant plus urgente, que le vide créé momentanément par Touristiques pourrait laisser place à des transporteurs occasionnels qui, sans expérience dans le secteur et sur nos routes peu praticables, pourraient causer encore plus de torts aux voyageurs ».



L’accident qui a impliqué le bus de transport de Touristique Express sur l’axe routier Meiganga-Garoua Boulaï, sur la Nationale n°1, a causé la mort de 14 personnes et fait également environ 19 blessés selon le bilan officiel.



Touristiques est la première agence de voyage du Cameroun, elle a transporté environ 2 millions de passagers en 2022. Touristiques est l’agence qui contrôle la plus grande part de marché sur les segments Nord-Sud et Sud-Nord, loin devant Danay Express.