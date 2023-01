Lignes 65 et 94 : l’ingénieur Arthur Zang épinglé

L’inventeur du CardioPad et PDG de Himore Medical equipements, Arthur Zang est cité parmi plus de 700 bénéficiaires des lignes 65 et 94.

Dans un communiqué publié récemment, le ministre délégué à la présidence de la République chargé du contrôle supérieur de l’État (Consupe),convoque devant la mission spéciale de contrôle et de vérification des services du consupe Arthur Zang et 755 autres personnes à se présenter de toute urgence à la porte 127 du bâtiment « A » du ministère des Finances à Yaoundé en vue d’une audition sur la gestion des ressources issues des lignes 65 et 94.

Parmi ces centaines de personnes convoquées figurent aussi des personnalités telles que pierre Edimo, directeur général adjoint de la Nachigal Hydro Power Company (NHPC) qui est la société chargée de la conception, le financement, la construction et l’exploitation du barrage hydroélectrique de Nachtigal. On retrouve également le politicien Jean Jacques Ekindi, ancien président du Mouvement progressiste (MP), un parti d’opposition. Et Haman adama, ministre de l’éducation de base de 2004 à 2009.

Pour rappel, les chapitres 65 et 94 sont des lignes budgétaires qui supportent les dépenses imprévues de l’Etat. Ils servent respectivement à couvrir les charges non réparties de l’État en fonctionnement et à assurer la disponibilité des fonds de contrepartie et couvrir les autres charges non réparties de l’Etat en investissement.