Samuel Eto’o accusé de faire le jeu de la propagande de l’Algérie

Après avoir été diabolisé, injurié, humilié, méprisé et qualifié de « corrompus » et de « corrupteurs » durant toute l’année 2022 en raison de l’élimination cruelle de l’équipe nationale de football des phases de qualification à la Coupe du Monde 2022, Samuel Eto’o est devenu aujourd’hui « l’ami » de l’Algérie et son « invité d’honneur ». Ce volte-face illustre parfaitement l’inconstance et l’hypocrisie des propagandes lancées régulièrement par les appareils médiatiques proches du pouvoir algérien. Et Samuel Eto’o et la propagande n’en font qu’un.

En Algérie, beaucoup n’acceptent pas que le tapis rouge soit ainsi déroulé sous les pieds du Président de la Fécafoot. Il reste aux yeux de plusieurs le comploteur qui aurait planifié leur élimination de la Coupe du Monde 2022. Le journaliste Abdou Semmar explique le volte face des autorités algériennes par rapport à Samuel Eto’o Fils. C’est en réalité le symbole de « l’hypocrisie et de l’inconstance de la propagande algérienne »

Regardez ce qui se passe depuis le 15 janvier 2023. Samuel Eto’o qui était trahi, diffamé, traité d’immigré, insulté à longueur de journée durant toute l’année 2022 par tous les médias algériens.

Tous les appareils de propagande du régime algérien ont été actionnés contre lui après l’élimination de l’Algérie à la fin du mois de mars. Lors de ce fameux match, rappelez-vous entre l’Algérie et le Cameroun à Blida lorsque nous avons perdu 1-2, nous avons été éliminés cruellement de la coupe du monde 2022 au Qatar. Rappelez-vous du tapage médiatique de mars 2022 jusqu’à la Coupe du monde. Et pendant même la Coupe du monde rappelez-vous, c’est l’agression de Samuel Eto’o qui a perdu ses nerfs et a fini par agresser physiquement un supporter algérien qui l’a provoqué. Et qui n’a pas cessé de le provoquer, de le pousser à bout de nerfs, de le titiller, de l’énerver avec des insultes aussi graves que ce soit de corruption et autre…



Toute l’année 2022, Samuel Eto’o était accusé de corruption, accusé d’avoir donné des pots-de-vin à un arbitre, d’avoir orchestré et triché pour permettre au Cameroun d’éliminer l’Algérie. On l’a accusé d’être à la tête d’un réseau de corrompus de collecteurs qui falsifient les résultats des matchs pour des intérêts politiques. Samuel Eto’o reste l’un des plus joueurs africains les plus brillants de sa génération, l’un des symboles du football africain, un des plus grands talents du football africain. On a fait de lui une personnage dégoûtant, dégueulasse, exécrable. On l’insultait à longueur de journée. Abdou Semmar, journaliste algérien

Mais dans le bras de fer qui l’oppose au Maroc pour organiser la CAN 2025, la hache de guerre contre Samuel Eto’o a été enterrée. Du jour au lendemain. La bataille désormais porte sur le seul Royaume du Maroc. C’est ainsi que des conciliations auraient eu lieu entre l’Ambassadeur d’Algérie en médiateur, et l’Algérie. Il fallait garantir la sécurité des joueurs camerounais présents au CHAN 2023 et bien les traiter. En contrepartie, le président de la fédération serait dithyrambique envers l’Algérie.

Samuel Eto’o malgré la propagande, s’est ainsi inséré dans le bras de fer politico-diplomatique entre l’Algérie et le Maroc.