L’ex petite-amie de No Pity déclarée non coupable de sécession

Le verdict a été rendu ce 15 février par le tribunal militaire de Buea, dans la région du Sud-Ouest.

Antoinette Kongnso est libre ! Après plusieurs mois de détention, l’ex petite-amie du redouté

du combattant séparatiste No Pity est déclarée non coupable de « sécession » et de « terrorisme » et coupable de « non-respect ». La sentence a été prononcée par le tribunal militaire de Buea hier mercredi.



La prévenue a été condamnée à 16 mois

d’emprisonnement et à payer une amende

de 65 000frs CFA. Considérant le fait qu’elle avait déjà passé 16 mois en détention préventive, elle payera juste sa sanction pécuniaire.

Pour rappel, espérerant capturé No Pity, l’armée a procédé à l’arrestation de sa compagne enceinte, le 2 octobre 2021. Pendant sa détention à la prison centrale de Buéa, elle a donné naissance