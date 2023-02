Cameroun : quand le Koki divise le Moungo et les Bazou

Les communautés du Moungo et Bazou se disputent la paternité de ce mets traditionnel appelé le Koki.

C’est dans un communiqué devenu viral sur la toile que les rois et chefs traditionnels du Moungo ont rappelé à l’ordre leurs pairs de la région de l’Ouest et de la communauté Bazou plus précisément. Dans ce communiqué, les chefs du Moungo accusent la communauté Bazou de « tentative d’appropriation d’un de leurs éléments patrimoniaux, notamment leur mets phare, l’Ekoki (Koki). » Non sans les reléguer au simple rang « d’appréciateurs ».

Le président de l’association des Rois et Chefs traditionnels du Moungo, sa Majesté Eboa Etouke, interdit donc formellement à tous les chefs de son bastion de prendre part au festival « Kekua » qu’organise la communauté Bazou. Il profite par ailleurs de cette communication pour informer le peuple Bazou et l’ensemble de la communauté que : « ce mets est et demeure la propriété exclusive des Ngoh Ni Songo, déjà soigneusement protégé à l’OAPI et à l’OMPI. »

Communiqué des Chefs traditionnels du Moungo