Les hommes politiques rendent hommage à John Fru Ndi

Le chairman du Social democratic front (SDF) est décédé lundi, aux environs de 23h30, après une longue maladie, à l’âge de 81 ans. Sa mort est confirmée ce matin dans un avis de décès signé du premier vice-président du parti.

La sphère politique camerounaise pleure Ni John Fru Ndi. Depuis l’annonce de son décès ce mardi matin, une avalanche de messages a envahi la toile pour lui rendre hommage. Plusieurs hommes politiques ont adressé un message à la figure de l’opposition camerounaise.

« Par devoir d’humilité et de mémoire, je rends hommage au Chairman John FRU NDI. Reconnaissance sincère pour l’indicible courage dont il a su faire montre. Dieu seul sait à quel point le contexte de son combat était extraordinairement difficile. Merci pour le terrain préparé », a écrit Cabral Libii sur Twitter.

Sur la même plateforme, le premier vice-président du parti de la balance Joshua Osih a fait part de sa tristesse après le départ de son mentor. « Mon cœur saigne. Vous étiez bien plus que notre Chairman. Tu as beaucoup compté pour beaucoup d’entre nous et encore plus pour moi. Une lueur d’espoir et de confiance. Ton héritage vivra. A luta continua ».

Actuellement à Dakar où je reçois la nouvelle déchirante de la disparition d’un grand homme. Ni John Fru Ndi. Je le connais et je suis lié à lui depuis plus de cinq décennies, par ma famille, professionnellement et politiquement. L’histoire du retour au multipartisme au Cameroun ne peut s’écrire sans son nom en or gras. Sa vie est une leçon sur le fait que le leadership consiste à servir et non à être servi. Il est peut-être parti mais il reste immortalisé jusqu’à l’éternité par son héritage. Reposes en paix Akere Muna

Même mort, Jean Michel Nintcheu ancien régional du SDF dans le Littoral et récemment déchu ne s’est pas gêné de dévoiler le fond de sa pensée. « Fru Ndi fut un grand homme malgré ses graves errements ces dernières années », a-t-il posté.

