Les frais de visa en hausse

L’année 2023 va faire signer le portefeuille dans presque tous les secteurs. Depuis le 1er janvier, le prix du visa camerounais a été revu à la hausse.

Sur un roll-up affiché dans les aéroports du pays, la Direction générale des Impôts (DGI) communique sur les nouveaux tarifs du visa camerounais à l’issue des nouvelles directives de la Loi de finances de l’exercice 2023 au Cameroun.

Ainsi, le visa normal est fixé à 100 000 FCFA contre 82000 FCFA par le passé. Ce qui représente une hausse de 18 000 FCFA. Le visa express quant coûtera désormais 150 000 FCFA. Ces montants sont valables pour plusieurs entrées et sorties (0-6 mois) du territoire camerounais. En ce qui concerne les visas pour plusieurs entrées et sorties au-delà de six mois, il est de 150 000 FCFA pour le visa normal et de 200 000 FCFA pour le visa express.

Il faut rappeler par ailleurs que, depuis le 29 septembre 2022, le Cameroun a simplifié ses formalités sanitaires à ses frontières. Les voyageurs vaccinés contre le Covid-19 n’ont plus besoin de subir un test PCR avant leur voyage. Les voyageurs non ou partiellement vaccinés doivent eux toujours réaliser un test PCR 72 heures avant le départ et en présenter un résultat négatif à l’embarquement et à l’arrivée.