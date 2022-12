Le Président Paul Biya et sa suite sont arrivés à Washington

« Le président Biden se réjouit d’accueillir le Sommet des dirigeants États-Unis–Afrique qui se tiendra du 13 au 15 décembre 2022 à Washington. Il soulignera la valeur que les États-Unis accordent à leur collaboration avec l’Afrique pour relever les défis et saisir les occasions les plus urgentes à l’échelle mondiale, ainsi que l’engagement de l’administration Biden à revitaliser les alliances et les partenariats mondiaux. Le sommet renforce les liens avec les partenaires africains fondés sur les principes du respect mutuel, ainsi que sur des intérêts et des valeurs partagées. Nous comptons impliquer un large éventail de parties impliquées africaines et américaines pour illustrer l’ampleur et la profondeur des partenariats américains avec les gouvernements, les entreprises, la société civile et les citoyens africains ».