Sommet États-Unis-Afrique : Paul Biya convié

Le président Paul Biya a quitté Yaoundé vendredi pour prendre part au deuxième Sommet Etats-Unis -Afrique à l’invitation de son homologue américain Joe Biden. Ledit sommet se tiendra à Washington du 13 au 15 décembre 2022.

La délégation officielle du chef de l’État camerounais est composée de huit ministres parmis lesquels Louis Paul Motaze des finances, Joseph Beti Assomo de la défense, Magloire Mbarga Atangana du commerce, Lejeune Mbella Mbella des relations extérieures, etc.

Par le biais de cette rencontre, les États-Unis veulent renforcer les liens économiques avec le continent, dans un contexte où la Russie et la Chine sont en pôle position. « Ce sommet démontrera l’engagement durable des Etats-Unis envers l’Afrique et soulignera l’importance des relations entre les Etats-Unis et l’Afrique et d’une coopération accrue sur des priorités mondiales communes », a déclaré Joe Biden dans le communiqué d’annonce du sommet.

Durant ces trois jours, Washington entend plaider pour l’ intégration de l’Union africaine au G20. Rappellons que l’Afrique du Sud est le seul pays africain à être membre de ce groupe intergouvernemental composé de 19 des pays aux économies les plus développées et de l’Union européenne.