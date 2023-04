Jeu de dames : la fédération camerounaise suspendue

Cette décision de la Fédération mondiale du jeu de Dames (FMJD) sera soumise le 5 mai 2023 à l’assemblée générale de l’instance pour approbation.

La fédération camerounaise de Jeu de Dames est suspendue « jusqu’à nouvelle décision » de « toute les activités et manifestations » de la FMJD. C’est la substance d’une correspondance signé ce 5 avril par la FMJD et destinée à la fédération camerounaise de cette discipline. Cette sanction a été prise à l’issue d’une réunion du conseil Exécutif de la Fédération mondiale.

« Cette est principalement due à des primes impayées aux joueurs depuis novembre 2021 pour le Championnat d’Afrique des équipes organisé au Cameroun », informe l’institution mondiale basée à Lyon. Dans sa lettre adressée à la Fédération camerounaise de Jeu de Dames (Fécadames), on apprend que « malgré plusieurs demandes du Conseil exécutif à ce sujet depuis un an, aucune proposition sérieuse » n’a été faite par la Fécadames.

« Nous ne pouvons pas cautionner que les compétitions organisées ou qui auraient dû être organisées sous égide de la FMJD soient entachées de telles irrégularités »

Pour rappel, ces dysfonctionnements de la Fécadames ont poussé récemment le camerounais Thomy Mbongo maître international de la discipline à jouer pour les couleurs de la France. « Après avoir passé plus de 20 ans dans le milieu du jeu de dames au Cameroun, je me suis rendu compte que certains responsables et acteurs dans cette discipline ne sont pas sincères et travaillent uniquement pour leurs propres intérêts égoïstes au détriment du bien de la communauté et de notre noble jeu. » a expliqué, le joueur international.