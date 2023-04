Bangangté : le vol de câbles électriques dans une station prive la ville d’eau

La station de traitement d’eau de Batela, une commune de Bangangté, a été cambriolée dans la nuit du 04 au 05 avril 2023.

La ville de Bangangté est privée d’eau potable depuis ce matin. Des personnes non identifiées ont emporté « d’importants » équipements électriques dont des câbles cette nuit à la station de traitement de Batela. « Ces actes d’incivisme ont entraîné l’arrêt de la station de Bangangte et par conséquent l’arrêt de la production et distribution de l’eau dans l’ensemble de la ville de Bangangte » informe la délégation régionale de l’Ouest de la Camwater.

Dans un communiqué publié ce mercredi, l’entreprise productrice et distributrice de l’eau potable au Cameroun « déplore cette situation et rassure ses abonnés de cette localité que ses équipes techniques se mobilisent pour le remplacement des équipements volés et la remise en service de la station de traitement d’eau de Bangangte ».

Dans la même veine, « la direction générale présente ses excuses pour ces désagréments indépendants de sa volonté et sait pouvoir compter sur l’indulgence et la très bonne compréhension de ses abonnés ».