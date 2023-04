Infrastructures : l’Autriche va investir 13 milliards de FCFA pour 350 logements sociaux 

Le ministre de l’Economie, de la planification et de l’amenagement du territoire (Minepat) a accordé une audience le 30 mars dernier à une délégation autrichienne conduite par l’ancien chancelier, Alfred Gusenbauer dans son département ministériel.

13 milliards de FCFA. C’est le montant que l’Autriche va débloquer pour la construction de 350 logements sociaux au Cameroun. « Le ministère autrichien des Finances a accepté de financer la construction de projets de logements abordables au Cameroun. Dans la partie sud du pays, nous allons construire 350 maisons pour commencer, car nous ne voulons pas produire les maisons en Autriche et en expédier les composants au Cameroun », a souligné Alfred Gusenbauer.

En plus de ces logements, l’Autriche compte s’intéresser aux domaines de l’agriculture, de l’environnement et de l’énergie. « Il est question d’établir avec ce pays un plan d’actions commun, de définir les différentes orientations et élaborer un planning qui va nous permettre d’évaluer les avancées réalisées et la performance à atteindre et au besoin corriger s’il y a des insuffisances dans la perspective de faire cette coopération, une coopération riche et fructueuse », a expliqué le Minepat, Alamine Ousmane Mey.