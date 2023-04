Lutte contre le COVID-19 : 21 soldats de la Santé recomposés

Ils ont été distingués pour leur implication dans la lutte contre le COVID-19 le 31 mars 2023 à Yaoundé. C’était au cours d’une cérémonie qui a également vu les responsables récemment nommés au Minsanté installés dans leurs fonctions.

Trois tableaux géants pour immortaliser les portraits des acteurs, de premier plan, ayant pleinement œuvré dans la riposte contre la pandémie du Covid-19 au Cameroun. Celui des trois responsables exerçant dans des organisations qualifiées de Partenaires Techniques et Financiers qui ont reçu, chacun, la croix de Chevalier de l’ordre de la valeur. Les deux autres tableaux portent les empruntes des collaborateurs du ministre de la santé publique qui se sont investis dans la lutte contre la pandémie d’abord sur le plan stratégique. Et ensuite, sur le plan opérationnel, 18 « soldats » décorés de la médaille de l’ordre du Mérite camerounais.

Une reconnaissance du président de la République qui vient, à nouveau, témoigner de la bravoure et surtout du sacrifice de ces hommes et femmes dont certains ont donné de leur vie pour sauver nos populations. Un combat au sortir duquel le Cameroun a été félicité par l’OMS pour ses performances inattendues. Pour le Dr MANAOUDA Malachie, ces médailles sont, en réalité, une récompense pour l’ensemble des acteurs du système de santé.

Renouvellement de compétences

Le deuxième acte de cette cérémonie commence par la relecture du décret de nomination du Chef de Division des Affaires Juridiques et du Contentieux signé du Premier Ministre le 08 mars et de l’arrêté de nomination du 20 mars pour des Sous-Directeurs et Chefs de service à la Celtrad, DROS, DOSTS, DEP, DPML, DLMEP…

Dans son propos de circonstance, le ministre Manaouda Malachie non sans avoir félicité les promus, a clairement décliné les attentes placés en eux: loyauté, discipline, inventivité, audace et désintéressement. Il va également prescrire à ces derniers de mettre un point d’honneur à la célérité dans le traitement des dossiers, le respect de la hiérarchie, la ponctualité, la management et le travail en équipe. Pour bien illustrer le dernier aspect cité, le patron de la santé fait observer que _ »si l’un d’entre-nous avait voulu être seul face au Covid-19, nous n’y seront pas parvenu ».