Il y a un an, mourait Hamidou, symbole du mouvement OTS

Le 8 mars 2022, Hamidou, enseignant de sport au lycée de Béka, dans le département du Faro, région du Nord est décédé des suites de maladie après avoir manifesté dans le cadre du mouvement de grève dénommé « On a trop supporté » (OTS).

Il y a un an, le pays découvrait Hamidou, enseignant d’éducation physique et sportive (EPS) manifestant avec une pancarte. Sur ce bout de format, on pouvait lire : « 2012-2020 sans matricule, dix ans sans salaire ».

Né le 12 avril 1983 à Yaoundé, Hamidou, après l’obtention de son baccalauréat, suit, sa formation au Centre national de la jeunesse et des sports de Garoua. Il obtient son diplôme de maître d’Education Physique et Sportive (Mpeps) en 2011. Le 29 août 2011, il prend service en qualité de maître d’Education physique et sportive, au grade de maître principal d’EPS, de deuxième classe 1er échelon (indice 335). Au lycée de Béka, il est le seul enseignant qualifié et tient toutes les classes.

Son histoire a choqué et bouleversé le pays tout entier et a fait de lui de symbole de ce débrayage des enseignants. Emu par sa situation, le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative (Minfopra) signé son acte d’intégration le 24 février 2022. Mais hélas, le sort va définitivement s’acharner sur le pauvre Hamidou. Moins de deux semaines après son intégration à la fonction publique, l’enseignant amoindri par la maladie rend l’âme sans toutefois profiter du fruit de son travail d’une décennie.