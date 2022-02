Le Chronogramme des Compétitions de football pour la saison 2021/2022 est connu. Il vient d’être rendu public par la Fédération camerounaise de football (Fécafoot). D’après le programme, les championnats professionnels Elite One et Elite Two 2021/2022 débuteront le 12 mars 2022 et prendront fin le 17 juillet 2022. Le championnat de première division de football féminin se déroulera du 26 mars au 25 juin 2022. Pour ce qui est de la coupe du Cameroun, le tournoi se déroulera 31 juillet au 31 aout 2022.

