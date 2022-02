Covid-19 : une nouvelle campagne de vaccination annoncée

Le ministre de la santé publique informe de la tenue du 4e tour de campagne de vaccination contre le Covid-19 sur l’ensemble du pays du 16 au 20 mars 2022.

Dès le 16 mars prochain et pendant 5 jours, des personnels de santé seront à pied d’œuvre pour vacciner la population contre le Covid-19. Ainsi, trois types de vaccins vont être proposés. Il s’agit de Johnson and Johnson (dose unique), Sinopharm et Pfizer (2 doses).

A en croire le Minsanté, cette campagne se tient dans un contexte favorable, au regard des résultats probants obtenus dans gestion de la pandémie au plan global et national. Elle vise par ailleurs à contenir davantage la circulation de la maladie. Et favoriser un retour à la vie normale.

Les cibles prioritaires de la vaccination sont les personnes de plus de 50 ans, les personnels de santé et les personnes avec comorbidité (diabète, hypertension, obésité). En plus, toute personne âgée de 18 ans et plus est conviée à se faire vacciner contre le coronavirus.

Selon les chiffres du ministère en charge de la santé, 6 %de la population cible est vaccinée contre le Covid-19. Et 60,3% de camerounais restent encore réfractaires à la vaccination. Le taux d’hésitation est de 36,3% chez les leaders communautaires et 49,2 %chez les personnels de santé.