Fécafoot : Samuel Eto’o réclame un audit de la gestion de Seidou Mbombo Njoya

La décision a été prise à l’issue de la session ordinaire du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football tenue le 22 décembre dernier.

La première session ordinaire du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) qui s’est tenue le 22 décembre à Kribi a donné lieu à l’adoption de plusieurs résolutions parmi lesquelles ; la demande d’un audit par Samuel Eto’o sur gestion de Seidou Mbombo Njoya comme président de la Fécafoot.

Dans la même veine, l’instance a donné mandat au président de la Fécafoot pour le recrutement d’un ou de plusieurs cabinets indépendants en vue d’effectuer un audit financier, matériel, infrastructurel et du personnel de la Fécafoot. A plus, le comité exécutif a autorisé l’ancien capitaine des Lions Indomptables à ouvrir des discussions avec les présidents de clubs de football professionnel avant le lancement de la saison 2021-2022 et avec toutes les personnes et structures en procès contre la fédération.