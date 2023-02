Extrême-Nord : série d’attaques de Boko Haram dans un village

Un regain de violences de la secte islamiste Boko Haram frappe la région depuis le début de cette année.

Ldoubam, un village situé dans le département du Mayo-Tsanaga, région de l’Extrême-Nord a subi la fureur des éléments de Boko Haram. Selon Humanity Purpose, pendant trois nuits successives (du 08 au 10 février 2023), les populations ont été braquées de leurs denrées, effets vestimentaires et plusieurs autres biens par le commando du groupe terroriste

Dans la nuit du 7 au 8 février, trois attaques simultanées de la secte islamiste ont été menées entre 00h et 01h dans les localités de Ldoubam, Matsitsa et Houtouva dans la zone de Tourou, rapporte la même source. Le bilan de ces attaques fait état d’un poste militaire incendié et quelques équipements emportés à Matsutsa, et un homme tué par balles à Houtouva.

Depuis janvier 2023, le groupe armé islamiste Boko Haram a intensifié ses attaques contre les civils dans les villages de la région de l’Extrême-Nord du Cameroun. Les domiciles sont pillés, des biens matériels emportés et des civils tués au passage.