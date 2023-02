Ernest Obama, ancien DG de Vision 4, auditionné au SED

« Il y va utiliser cette vidéo où il y avait des personnalités dont le ministre de la justice Laurent Esso et beaucoup d’autres. Il va prendre la vidéo et appeler Ernest Obama. Ernest Obama va constater cela et Bryan Fombor va dire que pour qu’il ne publie pas ça dans les réseaux sociaux, il faut qu’on lui donne 30 millions. 25 millions lui sont versés. Par la suite, il insiste auprès d’Ivana Essomba qu’il lui faut de l’argent. Entre temps, Lauren Esso était au courant que ses vidéos avec Amougou se retrouvaient dans des réseaux. Il convoque Amougou et va donc lui imposer de régler le problème. Dans le langage de la mafia, quand on te dit de régler le problème, cela veut dire tuer ».

J.P. Remy Ngono