Extrême-Nord : plus de 15 000 déplacés internes suite aux affrontements intercommunautaires

Un bilan rendu public le 14 décembre dernier par un rapport du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU.

Plus de 15 000 personnes ont été contraintes au déplacement à l’intérieur du pays pour fuir les violences entre communautés Arabes Choas et Mousgoums/Massa, apprend-on du rapport publié le 14 décembre 2021 par le Bureau de coordination des affaires humanitaires (OCHA). Dans les détails, l’organisation onusienne fait savoir qu’environ 11 500 sont répartis dans le département du Logone et Chari et environ 3 500 dans le département du Diamaré. A côté de cela, 30 000 personnes ont trouvé refuge au Tchad.

A ce jour, le calme est relativement revenu dans les localités de l’Extrême-Nord. Le bilan des échauffourées entamées le 5 décembre dernier entre pêcheurs et bergers à Logone-Birni ont fait une vingtaine de morts, 110 blessés avec des incendies des maisons, boutiques et marchés signalés dans au moins 40 localités. Mardi dernier ces déplacés internes ont reçu une aide alimentaire et des kits.