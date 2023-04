Électricité : sept régions du Cameroun touchées par les délestages 

Ces coupures récurrentes d’électricité sont dues à la chute d’un pylône de la Société nationale de transport de l’électricité (Sonatrel).

L’approvisionnement en énergie électrique est perturbé dans plusieurs localités de sept régions du Cameroun ces deux derniers jours. Il s’agit du Littoral, Centre, Sud, Est, Ouest, Nord-Ouest et Sud-Ouest. En cause, apprend-on d’un communiqué du ministre de l’Eau et de l’Énergie (Minee), publié ce 24 avril, la chute d’un des pylônes de la ligne de transport d’électricité 225 kilovolts qui relie Kribi à Édea, gérée par le transporteur public d’électricité, Sonatrel. À la suite de cet incident, la « la centrale à gaz de Kribi, d’une puissance installée de 216 Mégawatts (MW), a cessé d’injecter de l’électricité dans le réseau interconnecté sud (RIS) », informe Gaston Eloundou Essomba.

Encore 4 jours de délestage

Selon le Minee, ces perturbations vont durer au moins jusqu’au 29 avril 2023, date probable du rétablissement de cette ligne par Sonatrel. Concrètement, des délestages rotatifs seront programmés dans les différentes régions connectées au RIS sauf à Kribi. La ville a pu être alimentée directement à partir de la centrale à grâce à une ligne alternative. Mais ces délestages ne seront pas à la hauteur du déficit de 175 MW causé par cet incident.

« En contribution à l’absorption, surtout en soirée, de l’important déficit qui découle de cette situation, Eneo Cameroon s’emploie à solliciter le maximum possible ses centrales thermiques à fuel et à mobiliser les clients industriels pour qu’ils renoncent à tout ou partie de leurs consommations. Ceci permettra de servir en priorité les ménages », indique le distributeur exclusif de l’électricité. En d’autres termes, les plus grandes victimes du rationnement seront les entreprises.