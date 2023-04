Extrême-Nord : le gouvernement renforce le dispositif sécuritaire

C’est la décision prise par le ministre de la Défense (Mindef), Joseph Beti Assomo hier lundi à l’ouverture de la réunion spéciale d’évaluation sécuritaire du Cameroun qu’il présidait à Yaoundé.

Face au regain des attaques de Boko Haram , le dispositif sécuritaire va être renforcé dans la région de l’Extrême-Nord. « Malgré les efforts soutenus et conjugués des forces de défense et de sécurité, ainsi que des populations à travers les comités de vigilance, les dégâts enregistrés ces derniers temps appellent un renforcement des dispositifs sécuritaires sur le terrain et une vigilance plus accrue », a annoncé le ministre Joseph Beti Assomo.

L’attaque la plus récente de la secte islamiste a couteau la vie à des soldats du 42e Bataillon d’infanterie motorisée (BIM). Ces derniers sont tombés dans une embuscade d’engins explosifs improvisés (EEI) le 24 avril à Bavongoola au carrefour qui mène à Zeleved, une localité la région de l’Extrême-Nord.