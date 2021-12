Électricité : 163 000 ménages branchés auprès d’Eneo en 2022

C’est ce qu’ambitionne le gouvernement dès le début de l’année prochaine grâce à un financement de la Banque Mondiale.

Un nouveau programme de branchement de 163 000 ménages auprès du concessionnaire Eneo Cameroon, va être lancé par le gouvernement camerounais en partenariat avec la Banque Mondiale dès le début de l’année 2022. Selon Investir au Cameroun qui a relayé cette information, le mécanisme dénommé « fonds revolving » va consister à préfinancer l’accès à l’électricité des ménages défavorisés mais aussi combattre la fraude sur les installations électriques.

Selon le ministère de l’eau et de l’énergie, ces ménages qui doivent être sélectionnés par le gouvernement pour être connectés au réseau électrique devront par la suite rembourser ce préfinancement sur une période de sept ans. D’après le fournisseur Eneo, 30% de l’énergie distribuée au Cameroun est absorbée par les réseaux non conventionnels et les pratiques irrégulières. Cette proportion représente pour le secteur, une perte estimée à 60 milliards de FCFA par an.