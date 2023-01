Eau potable : Camwater s’associe aux CVUC pour faciliter la desserte dans les communes

Une convention cadre a été signé hier 10 janvier à Yaoundé, entre le directeur général de la Camwater, Blaise Moussa et Augustin Tamba, président national des Communes et Villes Unies du Cameroun (CVUC).

La Camwater veut assurer l’accès de l’eau potable aux populations des différentes communes du Cameroun. C’est ce qui justifie le partenariat que la société publique de production et de distribution de l’eau vient de signer avec les CVUC.

A travers cette coopération, la Camwater s’engage à assurer la réalisation des analyses de l’eau à la demande et sur financement des Communes et villes bénéficiaires et faciliter des procédures de mise en place de connexion à son réseau. L’entreprise publique entend également apporter son expertise à la planification, aux études, à la réalisation des projets d’AEP et EAPA initiés par les CVUC.

Pour sa part, les Communes et Villes Unies du Cameroun promettent de mobiliser des financements pour les projets d’AEP dans les Communes et villes, de solliciter le distributeur d’eau potable pour l’organisation des campagnes de potabilisation de l’eau et sensibiliser et accompagner ses membres dans le processus d’apurement à l’amiable, de leur dette vis-à-vis de la Camwater.